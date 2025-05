Contag lidera descontos irregulares em aposentadorias do INSS Relatório da PF aponta irregularidades em municípios nordestinos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relatório da PF mostra que a Contag é a associação que mais fez descontos ilegais no INSS

A Polícia Federal revelou que a CONTAG foi responsável por realizar a maioria dos descontos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024, totalizando mais de R$ 2 bilhões. O relatório detalha que, em 19 municípios, principalmente no Nordeste, mais da metade dos aposentados tiveram mensalidades descontadas, com três cidades registrando índices superiores a 80%.

A Contag solicitou ao INSS o desbloqueio automático dos benefícios para implementar descontos sem controle adequado. A Controladoria-Geral da União destacou a vulnerabilidade dos aposentados afetados, muitos deles idosos residentes em áreas rurais com acesso limitado a transporte e internet.

Um caso específico envolve um aposentado no Amazonas vinculado a uma associação distante quase mil quilômetros de sua residência, levantando dúvidas sobre a legitimidade dessa associação. Enquanto as investigações continuam, o governo busca definir como será feita a devolução dos valores descontados indevidamente. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de descontos não autorizados pela Contag após uma ação popular.

A Contag afirma que todos os descontos foram autorizados pelos beneficiários mediante assinatura de autorização e apresentação de documentos pessoais.

‌



Assista em vídeo - Relatório da PF mostra que a Contag é a associação que mais fez descontos ilegais no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!