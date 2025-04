Corinthians tem seis torcidas organizadas proibidas de entrar em estádios Medida entra em vigor hoje após recomendação do Ministério Público JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h35 (Atualizado em 03/04/2025 - 01h23 ) twitter

Punição proíbe seis organizadas do Corinthians de entrar nos estádios até o fim do ano

A Federação Paulista de Futebol determinou que seis torcidas organizadas do Corinthians estão proibidas de acessar estádios em São Paulo até o final deste ano. A decisão entra em vigor imediatamente após uma recomendação do Ministério Público. A medida foi motivada por um incidente na final do Paulistão, quando torcedores lançaram fogos de artifício no gramado.

