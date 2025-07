Corpo de Juliana Marins é sepultado em Niterói após tragédia na Indonésia Família aguarda resultado de perícia no Brasil para possíveis ações legais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h35 ) twitter

Corpo de Juliana Marins é enterrado em Niterói, no RJ

O corpo de Juliana Marins foi sepultado nesta sexta-feira (4) em Niterói, Rio de Janeiro. A jovem faleceu na Indonésia após aguardar por quatro dias para ser resgatada durante uma trilha no vulcão Rinjani. Familiares e amigos participaram da cerimônia de despedida.

Inicialmente, a família pretendia cremar o corpo, mas optou pelo sepultamento para permitir uma futura exumação, se necessário. Uma nova perícia foi realizada no Brasil e deve ser concluída na próxima semana.

Os exames ocorreram no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro com a presença de um perito da Polícia Federal e um especialista representando a família. Os familiares criticaram os protocolos de segurança da Defesa Civil indonésia e consideram processar o país por falhas no resgate, dependendo do resultado da necrópsia.

O pai de Juliana fez um apelo ao governo da Indonésia para revisar seus protocolos de segurança, com a esperança de evitar tragédias semelhantes no futuro.

