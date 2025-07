Fabiano Silva dos Santos pede demissão da presidência dos Correios

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, pediu para deixar o cargo. A carta de demissão foi entregue ao Palácio do Planalto. No primeiro trimestre, a empresa teve prejuízo de R$ 1,7 bilhão. O mandato de Fabiano dos Santos terminaria no começo de agosto. A demissão só deve ser confirmada depois de uma conversa com o presidente Lula, que está no Rio de Janeiro para a reunião do BRICS.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!