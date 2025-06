Corpo de Juliana Marins passa por exames em Bali antes de retorno ao Brasil Lula revoga decreto para custear translado do corpo da Indonésia ao Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h56 ) twitter

Lula quer garantir que governo pague transporte do corpo de Juliana Marins, morta na Indonésia

O corpo de Juliana Marins foi transportado para Bali, na Indonésia, onde passa por exames antes de ser liberado para retorno ao Brasil. O presidente Lula anunciou que irá revogar um decreto para permitir que o governo brasileiro pague todas as despesas de translado. Ele também conversou com o pai de Juliana, que está na Indonésia, garantindo apoio do Ministério das Relações Exteriores à família.

Juliana sofreu um acidente no Monte Rinjani. Inicialmente, seu corpo foi levado a um hospital a 60 km do local do acidente, mas não havia médicos legistas disponíveis. A vice-governadora informou que uma embarcação foi usada para levar o corpo até Bali, onde aguardava um profissional para realizar os exames necessários. As análises determinarão a hora e a causa da morte.

A prefeitura de Niterói, cidade onde Juliana residia, também se comprometeu a ajudar no translado e na organização de homenagens. Imagens recentes mostram alpinistas no resgate, que durou 15 horas.

Assista ao vídeo - Lula quer garantir que governo pague transporte do corpo de Juliana Marins, morta na Indonésia

