Deputados derrubam decreto do governo que aumenta o IOF

Os deputados derrubaram o decreto do governo que aumentou o imposto de operações financeiras, o IOF. A maioria dos deputados não está presente na Câmara e votou de forma virtual. O presidente da casa, Hugo Motta foi quem decidiu pautar o projeto. Os governistas disseram ter sido pegos de surpresa com a decisão da Câmara de votar a derrubada do decreto e tentaram adiar a votação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o governo. Ele disse que o decreto "corrige injustiça e combate à evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas".



