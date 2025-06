Um dia após a renovação com Neymar, Santos apresenta o novo ‘homem forte’ do futebol

Um dia depois de anunciar a renovação com Neymar, o Santos apresentou Alexandre Mattos, o novo executivo do Santos. Neymar anunciou, ontem (24), a renovação de contrato com o Santos até dezembro deste ano. Em campo, o camisa 10 não teve o rendimento esperado. Duas lesões, 12 jogos e apenas 3 gols, mas, fora de campo, Neymar foi um sucesso. O retorno do craque valorizou os patrocínios da camisa santista. O programa de sócio torcedor cresceu. As mídias sociais do clube duplicaram os inscritos. Neymar trouxe mais de R$ 170 milhões ao Santos. A permanência dele por mais seis meses significa dinheiro na conta e um time mais forte.



