Criminosos se passam por taxistas em São Paulo para aplicar golpe com cartões Três suspeitos foram presos após desviarem R$ 800 mil de passageiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h46 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h46 )

Criminosos se passam por taxistas e adulteram valor da cobrança nos cartões

Criminosos estão fingindo ser motoristas de táxi em São Paulo para aplicar golpes em passageiros usando cartões de crédito. O golpe ocorre quando o motorista afirma aceitar apenas pagamentos com cartão, grava a senha do cliente e devolve um cartão trocado. Três suspeitos foram detidos na capital paulista.

A prisão dos suspeitos é parte de uma investigação que começou há quatro meses. Durante esse período, estima-se que os criminosos tenham desviado cerca de R$ 800 mil. Os detidos, identificados como Jefferson Santana, Robson Correia e Estevão da Silva, atuavam em regiões de alto padrão, especialmente próximas a um shopping na Zona Sul de São Paulo.

Os veículos utilizados pelos criminosos tinham aparência de táxis oficiais, mas eram comuns, com placas adulteradas. A polícia ainda busca identificar os líderes do esquema, responsáveis por fornecer os veículos, máquinas de cartão e contas bancárias utilizadas nas fraudes. As autoridades recomendam que passageiros desconfiem de motoristas que não aceitam PIX ou dinheiro e insistem em pagamentos com cartão e senha digitada.

