Cristiano Ronaldo renova contrato com Al-Nassr até 2027 Craque português continuará no futebol saudita por mais dois anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h38

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renova contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, estendeu seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2027. O jogador português permanecerá no clube por mais dois anos, garantindo sua atuação profissional até os 42 anos. Desde que chegou ao Al-Nassr em 2023, Ronaldo participou de 111 jogos e marcou 99 gols. Com essa renovação, seu salário anual será de aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Assista ao vídeo - Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo renova contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita

