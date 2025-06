Casamento de Jeff Bezos deve custar cerca de R$ 300 milhões; evento gerou protestos em Veneza

O custo estimado do casamento luxuoso do bilionário Jeff Bezos em Veneza, na Itália será de R$ 300 milhões. O evento - que deve começar amanhã (27) - gerou protestos dos moradores da famosa cidade turística. Celebridades e bilionários circulam por Veneza em um forte esquema de segurança. Cerca de 90 jatos particulares devem pousar na cidade para o casamento de Jeff Bezos, dono de uma das principais empresas de tecnologia do mundo, com a empresária e jornalista Lauren Sanchez.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!