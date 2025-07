Cruzeiro busca liderança isolada contra Fluminense no Maracanã Time mineiro precisa de vitória ou empate para alcançar topo do Brasileirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h35 ) twitter

Brasileirão: Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17) no estádio do Maracanã

O Cruzeiro tem a oportunidade de se tornar líder isolado do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã. Um empate já garante a liderança para a equipe mineira. O técnico Léo Jardim não poderá contar com Caíque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Kauã Prates ocupará a lateral esquerda.

A provável escalação do Cruzeiro inclui Cássio como goleiro, com Fagner na lateral direita, Fabrício Bruno e Villalba na zaga, completando a defesa com Kauã Prates. O meio-campo será formado por Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. No ataque, Wanderson e Caio Jorge, que lidera a artilharia do campeonato com 11 gols marcados. Na última partida contra o Grêmio, Caio Jorge brilhou ao marcar três gols.

