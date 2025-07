Após abrir investigação comercial, EUA voltam a acusar o Brasil de desfavorecer mercado americano

Um dia depois de abrir uma investigação comercial, o governo dos Estados Unidos voltou a acusar o Brasil de desfavorecer o mercado americano. A declaração foi uma resposta ao correspondente do Jornal da Record, que perguntou se a Casa Branca estaria disposta a negociar com o Brasil. A porta-voz do governo americano afirmou que "a tolerância à extração ilegal de madeira e outras práticas ambientais colocam produtores, fabricantes, fazendeiros e pecuaristas americanos em desvantagem competitiva".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!