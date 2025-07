Delegado é baleado em operação policial em Salvador; homem morre em tiroteio Agentes foram recebidos a tiros durante cumprimento de mandado de prisão em festa clandestina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h05 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h05 ) twitter

Delegado é baleado e homem morre durante operação na periferia de Salvador (BA)

Um delegado foi baleado durante uma operação na periferia de Salvador. No tiroteio, uma mulher também ficou ferida e um homem morreu. O delegado Jean Fiuza foi atingido no braço e ele mesmo pediu socorro. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado e está fora de perigo. Logo após o tiroteio, a segurança foi reforçada e a polícia ocupou o bairro. A operação visava cumprir um mandado de prisão. Os agentes foram recebidos a tiros por criminosos armados em uma festa clandestina. Segundo a polícia, esses eventos são patrocinados pelo tráfico de drogas em bairros populares e atraem muitos frequentadores.

Marcelo de Souza, identificado como vendedor ambulante que trabalhava na festa, foi baleado e morreu a caminho do hospital. Uma mulher ferida no mesmo evento encontra-se internada em Salvador, sem identidade divulgada. Até o momento, ninguém foi preso.

