Ladrões simulam acidentes de trânsito para atacar vítimas quando elas descem do carro

Criminosos têm simulado acidentes e assim que a vítima a desce do carro eles atacam. Em uma dessas ações, os criminosos fingiram um atropelamento. A tentativa de assalto foi flagrada no centro de São Paulo. Nesse tipo de abordagem, os criminosos agem de forma calculada para surpreender o motorista e provocar uma reação. Entre janeiro e maio foram registradas mais de mil ocorrências de furtos e roubos a veículos em movimento no estado de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!