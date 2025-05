Dentista baleada em assalto em Suzano morre após dois meses internada Bernadete Kyoto foi vítima de assalto em março e não resistiu aos ferimentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 22h11 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h11 ) twitter

A dentista Bernadete Kyoto faleceu em São Paulo após dois meses internada devido a um assalto em Suzano, onde foi baleada. O crime ocorreu em março, quando ela foi abordada na garagem de sua casa. O assaltante, Gabriel dos Santos, que tinha antecedentes criminais, foi morto em confronto com a polícia no dia seguinte ao crime.

Bernadete, de 54 anos, foi atingida no ombro, braço e cabeça durante o assalto. Desde então, ela estava hospitalizada na capital paulista. Apesar das esperanças de recuperação, a dentista não resistiu aos ferimentos. O incidente deixou a comunidade local abalada e os vizinhos relatam aumento na sensação de insegurança.

O assaltante, que já era procurado pela Justiça, havia fugido do presídio uma semana antes do ataque. Ele foi identificado através de imagens de câmeras de segurança, que o flagraram abandonando o carro da vítima e fugindo com a bolsa dela. O velório de Bernadete está marcado para sexta-feira.

Assista em vídeo - Morre dentista baleada durante assalto na porta de casa em SP

