Contrabando e pirataria provocaram prejuízo de R$ 500 bilhões ao Brasil em 2024

Um levantamento revela que o contrabando e a pirataria geraram prejuízo de quase R$ 500 bilhões ao país em um ano. As associações de combate à pirataria identificaram que, nos últimos anos, o crime organizado expandiu a atuação na falsificação e no contrabando, especialmente de bebidas alcoólicas. A cada três garrafas vendidas atualmente no Brasil, uma é de produto ilegal.



