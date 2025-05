MP-RS faz operação contra o jogador Ênio, do Juventude, por suspeita de manipulação de resultados

O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez, nesta terça (20), uma operação contra o jogador Ênio, do Juventude, por suspeita de manipulação de resultados. Os agentes realizaram buscas na casa do atleta e no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde fica o armário de Ênio. Por duas vezes, o jogador teve o nome envolvido em suspeitas de manipulação ao receber cartões amarelos em partidas do Campeonato Brasileiro, deste ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!