Desaparecimento de fazendeiro e amigo acende alerta na polícia de MG

O desaparecimento do fazendeiro Cândido Martins, conhecido como Duzinho, e de seu amigo Edmar de Azevedo em Baldim, Minas Gerais, está sob investigação policial devido à suspeita de crime. As buscas já duram mais de uma semana sem sucesso. Duzinho foi visto pela última vez em uma padaria local há dez dias. Na fazenda dele, foram encontrados indícios suspeitos como munições calibre 38 e uma peça de roupa identificada pelo sobrinho do fazendeiro. Além disso, o carro do fazendeiro estava com um vidro quebrado e a chave na ignição.

A família acredita que o desaparecimento possa estar ligado a negócios irregulares realizados pelo fazendeiro, incluindo uma venda suspeita de terras há dois anos. O filho de Duzinho retornou ao Brasil para acompanhar as buscas. A polícia segue investigando todas as hipóteses.

Assista em vídeo - Desaparecimento de fazendeiro e amigo acende alerta na polícia de MG

