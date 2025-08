Desemprego no Brasil atinge menor nível desde 2012 Taxa de desocupação cai para 5,8% no segundo trimestre JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 00h01 (Atualizado em 01/08/2025 - 00h01 ) twitter

Número de desempregados tem queda recorde no segundo trimestre deste ano

O Brasil registrou uma queda na taxa de desemprego para 5,8% no segundo trimestre deste ano, marcando o menor índice desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Apesar dessa melhora significativa, cerca de 6 milhões de brasileiros ainda estão em busca de emprego. Durante esse período, aproximadamente 1,8 milhão de pessoas conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, elevando o número total de empregados no país para mais de 102 milhões.

O aumento na ocupação foi impulsionado tanto pelo setor formal quanto pelo informal, com destaque para contratações no serviço público e em serviços sociais. No entanto, aproximadamente 6,3 milhões de brasileiros continuam sem emprego. A expectativa é que um crescimento econômico mais robusto possa melhorar ainda mais esses números nos próximos trimestres.

