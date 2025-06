Desmatamento na Amazônia cresce 92% em um ano Queimadas são apontadas como principal causa pelo Ministério do Meio Ambiente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h34 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h34 ) twitter

Minuto JR: Desmatamento na Amazônia cresce 92% em relação ao mesmo período no ano passado

O desmatamento na Amazônia aumentou em 92% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. As queimadas são identificadas como a principal causa desse crescimento alarmante. Este aumento significativo destaca a necessidade urgente de estratégias eficazes para combater as queimadas e preservar a floresta amazônica.

