Dez pessoas são presas em operação contra fornecimento de armas ao Comando Vermelho Polícia apreende arsenal em mansão no Rio de Janeiro durante ação em quatro estados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h43 )

RJ: dez pessoas são presas suspeitas de abastecer o Comando Vermelho com armas

Dez pessoas foram presas sob suspeita de ligação com o Comando Vermelho, acusadas de fornecer armamento à facção criminosa. A operação policial, apoiada pelo Ministério Público, ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

Durante a ação, uma mansão na Barra da Tijuca foi invadida pelos policiais. O local era considerado um ponto estratégico do grupo criminoso e abrigava um arsenal com 16 fuzis, várias pistolas e três mil munições. O proprietário da casa foi detido em Americana, São Paulo.

No total, as autoridades apreenderam 240 armas e 43 mil munições destinadas a expandir o controle territorial do Comando Vermelho em áreas da zona oeste do Rio de Janeiro. Foi solicitado o bloqueio de bens avaliados em R$ 40 milhões pertencentes aos investigados. As defesas dos suspeitos não foram localizadas para comentar o caso.

RJ: dez pessoas são presas suspeitas de abastecer o Comando Vermelho com armas

