Morre José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele tinha um câncer terminal no esôfago e estava sob cuidados paliativos. A morte de Pepe Mujica teve repercussão mundial. O governo Lula também lamentou a morte de Mujica. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que o ex-presidente uruguaio "foi um dos mais importantes humanistas de nossa época". Ao longo da carreira política, Pepe Mujica se tornou uma das principais lideranças da América Latina e alcançou destaque internacional pelo estilo simples de vida.



