Diadema se torna base estratégica para tráfico de drogas Polícia descobre plano de explosão de ponte na Rodovia dos Imigrantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h19 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h19 )

Diadema (SP) se torna ponto estratégico para o tráfico de drogas ao servir como base de distribuição

A Polícia Civil identificou que Diadema, na região metropolitana de São Paulo, servia como ponto estratégico para distribuição de drogas. Durante as investigações, foi revelado um esquema criminoso que incluía um plano para explodir uma ponte na Rodovia dos Imigrantes visando roubo a carro-forte.

A operação resultou na interceptação de um veículo transportando drogas, levando à prisão de um suspeito e apreensão de 100 tabletes de maconha avaliados em mais de um milhão de reais. Além disso, quase dois mil reais em espécie foram encontrados.

Diadema é considerada estratégica devido ao acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes e ao Rodoanel, facilitando a distribuição eficiente de entorpecentes. Durante as ações, foram apreendidas 39 bananas de dinamite e dois indivíduos foram detidos. Um deles confessou a intenção de vender os explosivos para outro grupo.

Entre janeiro e abril, as operações resultaram em 18 prisões e apreensão de quase 180 quilos de drogas na região. O Ministério da Justiça informou que no mesmo período mais de 46 mil quilos de drogas foram apreendidos no estado de São Paulo, totalizando quase 500 toneladas em todo o Brasil.

‌



