Irã acelera produção de urânio e eleva temor por arma nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, revelou que o irã acelerou o enriquecimento de urânio e realizou testes nucleares secretos. Segundo o documento divulgado, nos últimos três meses, o regime iraniano aumentou o estoque de urânio enriquecido. O material estaria em um nível próximo ao grau de pureza necessário para a produção de uma bomba atômica. O relatório também mostra que o país realizou atividades nucleares secretas em seu território. Nas últimas semanas, Estados Unidos e Irã realizaram cinco reuniões em busca de um acordo sobre o programa nuclear do país. O governo iraniano nega que as ações tenham fins militares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!