Documentário revela impacto das chuvas de maio de 2024 no RS Série do PlayPlus destaca a reconstrução após desastre climático JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h49 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h49 )

Prestes a completar um ano, chuvas que devastaram o RS são tema de nova série do PlayPlus

O documentário “A Reconstrução”, disponível no PlayPlus, retrata os esforços de recuperação no Rio Grande do Sul após as devastadoras chuvas de maio de 2024. Com um saldo trágico de 183 mortes e mais de dois milhões de pessoas afetadas, o evento se tornou um dos maiores desastres climáticos do Brasil. A série acompanha desde as primeiras ações de limpeza até a reabertura dos serviços essenciais e o recomeço das famílias atingidas.

Composta por três episódios, a produção detalha o investimento significativo de cerca de R$90 bilhões pelos governos federal e estadual na reconstrução das áreas devastadas. Os repórteres registraram avanços em setores críticos como saúde, educação e economia. No entanto, a questão habitacional continua sendo um desafio, com muitos ainda vivendo em áreas vulneráveis ou em abrigos temporários.

O governador do estado compartilhou que novas moradias estão previstas para serem entregues ainda neste ano, com construções já em andamento. A série também destaca o trabalho voluntário liderado por Dunga, ex-jogador da seleção brasileira, que contribui para a construção de casas para as vítimas das enchentes.

