A Reconstrução: Repórteres revelam os bastidores da cobertura das enchentes no RS

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático da história recente do Brasil. Dois milhões e 300 mil moradores do estado foram afetados pelos temporais, e mais de 180 morreram. Em A Reconstrução, a nova série documental do PlayPlus, o público acompanha histórias emocionantes das vítimas da tragédia. Neste vídeo, os jornalistas Romeu Piccoli, Guilherme Mendes e Jairo Bastos contaram como foi a cobertura. Confira!



