Donald Trump visita FED em meio a pressões por redução de juros Presidente americano inspeciona obras e reforça críticas sobre taxas elevadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump visitou o Banco Central americano, conhecido como FED, em meio a pressões por redução das taxas de juros.

Durante a visita, o presidente criticou os custos das obras de restauração do FED, alegando que estariam superfaturados.

Trump expressou seu desejo de reduzir as taxas de juros, atualmente entre 4,25% e 4,5% ao ano, citando o aumento do fluxo financeiro no país.

Ele sugeriu a saída do presidente do FED, Jerome Powell, caso fossem constatadas fraudes, e destacou que taxas elevadas não condizem com o aumento de capital decorrente das tarifas impostas.

Donald Trump visita o Banco Central americano

Donald Trump visitou o Banco Central americano, o FED, enquanto pressiona por uma redução das taxas de juros que influenciam a economia dos Estados Unidos. Durante sua visita às obras de restauração em duas sedes do FED em Washington, avaliadas em 2,5 bilhões de dólares, ele alegou sem provas que os custos estavam superfaturados.

O FED, liderado por Jerome Powell, é uma entidade autônoma que tem sido alvo das críticas de Trump. Embora não tenha autoridade para demitir Powell, Trump sugeriu sua saída em caso de fraudes. Durante a visita, ele reiterou seu desejo de ver as taxas de juros reduzidas dos atuais 4,25% a 4,5% ao ano. Segundo Trump, o aumento do fluxo financeiro no país devido à nova política tarifária justifica essa redução.

Na saída do encontro e sem a presença de Powell, Trump destacou que manter taxas elevadas não condiz com o aumento do capital no país resultante das tarifas impostas aos produtos importados.

Assista ao vídeo - Donald Trump visita o Banco Central americano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!