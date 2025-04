Egito lidera negociações para cessar-fogo na Faixa de Gaza Israel bombardeia equipamentos do Hamas em resposta a ataques JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Egito lidera nova fase de negociações para retomada do cessar-fogo na Faixa de Gaza

O Egito está liderando uma nova fase de negociações para retomar o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em resposta a ataques anteriores, Israel bombardeou equipamentos do Hamas usados para construir túneis e instalar explosivos nas regiões norte e sul da área.

Além disso, Israel anunciou a morte de um comandante do Hezbollah e de um integrante do Jamaa Islamiya em operações no Líbano. Esses grupos têm ligação com o Hamas. Mediadores do Egito e do Qatar propuseram uma trégua entre cinco e sete anos, incluindo a libertação de reféns e a retirada das forças israelenses de Gaza. Até agora, Israel e Hamas não comentaram a proposta.

Em outro cenário de conflito, os Estados Unidos divulgaram imagens de ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen. As ações foram ordenadas pelo presidente Donald Trump em resposta aos ataques a navios no Mar Vermelho.

Assista em vídeo - Egito lidera nova fase de negociações para retomada do cessar-fogo na Faixa de Gaza

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!