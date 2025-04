Benjamin Netanyahu diz que Israel responderá a ataques do Iêmen, do Líbano e de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel responderá a ataques oriundos do Iêmen, Líbano, Gaza e outras regiões, após mísseis serem disparados contra o país. Os Estados Unidos, aliados de Israel, bombardearam os rebeldes Houthis no Iêmen, que além de lançar mísseis contra Israel, também atacam navios no Mar Vermelho em apoio ao Hamas. O exército israelense divulgou imagens das operações na Faixa de Gaza e anunciou a morte de um membro da jihad islâmica, que esteve envolvido nos ataques de 7 de outubro de 2023.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!