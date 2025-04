Funeral do Papa Francisco será no sábado (26), anuncia Vaticano

O Vaticano anunciou que o funeral do Papa Francisco será no próximo sábado (26). Cerca de duzentos chefes de estado devem participar da cerimônia. Os meios de comunicação do Vaticano divulgaram as primeiras imagens do Papa Francisco após a morte. O corpo está em uma capela no Vaticano. A partir de quarta-feira (23), o caixão ficará exposto ao público. No sábado, segue para Roma, onde será enterrado.



