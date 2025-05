Empresário acusado de desvio no INSS é investigado por lavagem de dinheiro Antônio Carlos Antunes teria movimentado milhões em imóveis no Brasil e exterior JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h38 ) twitter

Empresário que fazia cobranças ilegais de aposentados lavava dinheiro com compra de imóveis, diz PF

A Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Antônio Carlos Antunes, conhecido como o “careca do INSS”. Ele é acusado de desviar recursos do INSS para adquirir imóveis e criar empresas no exterior.

Antunes é sócio de 22 empresas; oito delas foram registradas em um único dia no mesmo endereço em Brasília. Entre as transações suspeitas está a compra de um imóvel de alto padrão na capital federal, pago à vista e demolido rapidamente.

Além disso, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas foi utilizada para adquirir quatro imóveis, totalizando R$ 11,5 milhões. A Advocacia-Geral da União solicitou o bloqueio de bens e a quebra de sigilo de outros investigados. A defesa nega as acusações.

