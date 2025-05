Oposição protocola pedido de abertura de CPMI para investigar fraudes no INSS

A oposição protocolou o pedido de abertura da comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a fraude no INSS. A investigação por deputados e senadores foi a estratégia adotada para driblar a fila de CPIs na Câmara. A instalação da CPMI depende agora do presidente do Congresso, senador David Alcolumbre. Os parlamentares querem investigar os descontos de mais de R$ 6 bilhões dos salários de aposentados e pensionistas. O governo é contra a CPMI e justifica que as investigações já são feitas pela Polícia Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!