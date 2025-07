Esquema de propina libera carros irregulares no Rio Grande do Sul Vistoriadores recebiam pagamentos para aprovar veículos com documentação falsa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 23h11 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h11 ) twitter

Polícia investiga quadrilha que recebia propina para deixar carros com documentação falsa circularem

A polícia do Rio Grande do Sul está investigando uma quadrilha que facilitava a circulação de veículos com documentação falsa em troca de propina. As fraudes eram negociadas por mensagens de celular e envolviam vistoriadores de centros credenciados.

Os veículos tinham placas adulteradas e peças roubadas, mas eram aprovados como se estivessem regulares. Os pagamentos eram frequentemente realizados via PIX e chamados de “cafezinho” pelos envolvidos. A operação já cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, recolhendo documentos que comprovam a fraude.

As autoridades afirmam que não há indícios do envolvimento dos proprietários dos centros credenciados. O DETRAN-RS está colaborando com a investigação e suspendeu os vistoriadores suspeitos.

