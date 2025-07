16 pessoas são presas suspeitas de fazer parte de quadrilha especializada em roubo de cargas no RJ

O Rio de Janeiro registrou mais de 1,2 mil roubos de cargas somente nos primeiros cinco meses do ano. Nesta quarta-feira (16), 16 pessoas foram presas, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Com os dados acumulados no período, o Rio de Janeiro registrou quase nove ocorrências por dia. A operação desta quarta-feira foi um desdobramento das investigações da Polícia Civil. Desde setembro de 2024, 540 suspeitos foram presos. Também houve o bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores dos criminosos.



