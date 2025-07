Esquema de tráfico interestadual é desmantelado pela polícia do DF Caminhões cegonha eram usados para transportar drogas até Goiás JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h44 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h44 ) twitter

Investigação da polícia do Distrito Federal descobre esquema de tráfico interestadual de drogas

Uma operação da polícia do Distrito Federal resultou na prisão de 47 pessoas envolvidas em um esquema de tráfico de drogas que operava entre vários estados. As drogas, produzidas na Bolívia e Colômbia, entravam no Brasil por Rondônia antes de serem transportadas em caminhões cegonha até Goiás, de onde seguiam para Brasília em veículos menores.

A quadrilha utilizava compartimentos ocultos em veículos para evitar a fiscalização. Além disso, mantinham um estilo de vida discreto e usavam empresas de bebidas e transportadoras para lavar o dinheiro obtido com o tráfico. Durante a operação, foram cumpridos 75 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de R$ 4 milhões em drogas, principalmente cocaína e maconha.

