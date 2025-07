Em visita aos Estados Unidos, Netanyahu diz ter indicado Donald Trump ao Nobel da Paz

Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel disse ter indicado Donald Trump ao prêmio Nobel da Paz. Nesta terça-feira (8), o presidente dos EUA disse que os países do BRICS, que inclui o Brasil, estão tentando prejudicar os Estados Unidos. Para Trump, uma tarifa de 10% contra os países do bloco deve entrar em vigor ‘muito em breve’. As tarifas recíprocas impostas a diversos parceiros comerciais entrarão em vigor no dia primeiro de agosto.



