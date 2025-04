Estradas precárias em Mato Grosso ameaçam escoamento da soja Produção cresce, mas transporte enfrenta dificuldades devido às condições das rodovias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h09 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h09 ) twitter

Situação precária das rodovias ameaça escoamento da safra da soja em Mato Grosso

A produção de soja no Brasil deve aumentar significativamente este ano, mas o transporte dos grãos enfrenta desafios em Mato Grosso devido às condições precárias das rodovias. O estado é o maior produtor do país, e a situação das estradas pode comprometer o escoamento eficiente da safra.

Na rodovia estadual MT-322, que se conecta ao porto de Miritituba no Pará, as condições são difíceis. Estradas de terra e atoleiros criam congestionamentos de até cinco quilômetros. Caminhoneiros ficam dias parados sem acesso adequado a alimentos e água. Muitos veículos não suportam as condições ruins e são abandonados.

Produtores rurais e cooperativas estão tentando melhorar as estradas com recursos próprios, colocando pedras nos atoleiros. No entanto, até mesmo veículos de apoio enfrentam dificuldades para passar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está mapeando as estradas críticas para pressionar por melhorias.

O transporte da soja precisa ser rápido para evitar perdas, já que não há espaço suficiente para armazenar toda a produção. A incerteza predomina entre os motoristas, dependendo das condições climáticas para concluir suas viagens.

