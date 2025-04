Estudo liga excesso de açúcar ao aumento do risco de câncer de pulmão Pesquisa inédita aponta glicose como potencial acelerador de tumores pulmonares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h53 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h53 ) twitter

Excesso de açúcar no organismo pode aumentar o risco de câncer de pulmão, mostra estudo

Um estudo realizado pela Universidade da Flórida revela que altas quantidades de açúcar no organismo podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. Cientistas descobriram que uma molécula responsável pelo armazenamento de glicose pode acelerar o crescimento de tumores no órgão respiratório.

Utilizando uma nova tecnologia que examina tecidos pulmonares com maior precisão, pesquisadores analisaram amostras com adenocarcinoma, um tipo prevalente de tumor pulmonar. Eles observaram um grande acúmulo de glicogênio nas células afetadas. As análises começaram há cerca de sete anos e sugerem que o consumo elevado de açúcar, também derivado de carboidratos, pode ser um fator significativo.

O estudo propõe futuras campanhas para conscientizar sobre os riscos do açúcar e pesquisas para desenvolver tratamentos que abordem o armazenamento excessivo de glicose no organismo.

