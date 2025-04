Corpo do piloto de um avião de pequeno porte é encontrado no Pará após seis dias de buscas

O corpo do piloto de um avião de pequeno porte foi encontrado hoje, no Pará, depois de seis dias de buscas. Marcelo Muniz, de 58 anos, estava desaparecido desde 16 de abril. A aeronave decolou de uma pista em um garimpo, em Oriximiná, no oeste do estado. Ele pilotava sozinho o avião de pequeno porte para transportar alimentos. O destino era uma outra pista a cerca de 60 quilômetros de distância.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!