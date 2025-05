Estudo mundial aponta infelicidade crescente entre jovens devido ao uso de telas Ansiedade e depressão afetam jovens de 18 a 29 anos, revela pesquisa da Universidade de Harvard JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h42 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h42 ) twitter

Jovens estão mais infelizes e motivo pode estar relacionado ao uso de telas, aponta estudo mundial

Um estudo mundial divulgado recentemente destaca um aumento na infelicidade entre jovens de 18 a 29 anos, muitos dos quais enfrentam problemas de ansiedade e depressão. Realizada pela Universidade de Harvard, a pesquisa entrevistou 200 mil pessoas em 22 países ao longo de 2023. Um dos fatores apontados para essa situação é o tempo excessivo gasto em frente às telas.

Os resultados indicam que esses jovens enfrentam sérios desafios relacionados à saúde física e mental. O uso prolongado de dispositivos eletrônicos contribui para o aumento nos índices de ansiedade e depressão. Além disso, embora as redes sociais promovam uma sensação de conexão global, elas podem levar ao isolamento social.

A pesquisa também ressalta a falsa impressão de felicidade criada pelas redes sociais, onde vidas perfeitas são exibidas enquanto a realidade pode ser bem diferente. Em algumas regiões do mundo, no entanto, essa tendência pode se reverter com o tempo, levando a um aumento da felicidade na maturidade.

Assista em vídeo - Jovens estão mais infelizes e motivo pode estar relacionado ao uso de telas, aponta estudo mundial

