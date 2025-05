Motorista feito refém na zona leste de SP estava sozinho com o sequestrador

Foi preso o homem que manteve um motorista de ônibus refém por quase três horas, na zona leste de São Paulo. Somente o motorista e o sequestrador estavam no ônibus. Policiais com coletes a prova de balas fizeram o trabalho de negociação para libertar o motorista. A avenida foi interditada, com muitos policiais, incluindo o grupo de ações táticas especiais. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito é ex-funcionário da empresa de ônibus. Ele teria sido demitido e enfrenta problemas financeiros. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!