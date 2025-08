EUA batem recorde de arrecadação tarifária em julho Trump considera repassar parte dos valores à população JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h34 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h34 ) twitter

EUA batem novo recorde de arrecadação em julho após adoção da nova política tarifária

Os Estados Unidos estabeleceram um novo recorde de arrecadação tarifária em julho, totalizando US$ 29 bilhões, ou aproximadamente R$ 170 bilhões. O presidente Donald Trump sugeriu que parte desse montante poderia ser destinada aos cidadãos americanos, especialmente aqueles de média e baixa renda.

Com a expectativa de que agosto mantenha essa tendência crescente, novas tarifas sobre países como o Brasil entram em vigor nesta semana. Além disso, foi anunciado um programa piloto que exigirá um depósito caução para vistos de turismo e negócios. A medida afetará países com altos índices de visitantes que ultrapassam o prazo permitido de estadia, com cauções podendo chegar a US$ 15 mil.

