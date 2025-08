Congresso retoma trabalhos e deve votar proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Câmara e Senado voltam ao trabalho nesta semana com projetos importantes em pauta, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha R$ 5 mil por mês. Enquanto a oposição ainda tenta aprovar um projeto de anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A Câmara também vai discutir a situação de Eduardo Bolsonaro, deputado que permaneceu nos Estados Unidos mesmo depois do fim da licença e pode perder o mandato por faltas às sessões.



