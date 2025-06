EUA e China iniciam negociações comerciais em Londres Países discutem normalização da exportação de minerais raros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 22h33 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h33 ) twitter

Representantes dos EUA e da China se reúnem no Reino Unido para negociar as tarifas de importação

Representantes dos Estados Unidos e da China se reuniram em Londres para discutir tarifas de importação. A delegação americana foi liderada por Howard Lutnick, Scott Bessent e James Sangreer, enquanto a comitiva chinesa contou com o vice-primeiro-ministro He Li-Feng. As conversas focam na normalização da exportação de minerais raros pela China, essenciais para a produção de motores de carros elétricos, peças de avião e celulares.

Durante um evento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre a complexidade das negociações com a China, mas destacou que recebeu relatórios positivos sobre o encontro em Londres.

