Anvisa proíbe venda de três marcas do chamado 'café fake'

A Agência Naiconal de Vigilância Sanitária proibiu recentemente a venda de três marcas do chamado "café fake". A Associação da Indústria Brasileira de Café certifica com um selo cafés produzidos de acordo com as normas. E para ter o selo de qualidade, os produtos precisam passar ao menos duas vezes ao ano por uma bateria de testes. Uma análise identificou impurezas como galhos, pedras e até toxinas nos produtos com a venda proibida.



