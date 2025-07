EUA possivelmente enviam armas nucleares ao Reino Unido Relatos apontam que bombas americanas podem estar prontas para uso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h59 ) twitter

EUA teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido

Relatos indicam que os Estados Unidos teriam transferido bombas nucleares para o Reino Unido, embora ambos os governos não tenham confirmado oficialmente. As armas foram desenvolvidas em laboratórios americanos e são projetadas para serem lançadas por aviões com alcance ajustável para precisão em alvos específicos.

A base de Lakenheath, localizada a cerca de 100 km de Londres, foi reformada para essas atividades nucleares. A presença de armas nucleares americanas no Reino Unido não ocorria há 17 anos, desde a retirada do arsenal após o fim da Guerra Fria. A expectativa por essa instalação aumentou desde 2022, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e a pressão dos EUA para que a Europa fortalecesse sua segurança.

O governo russo afirmou que está monitorando a situação. Enquanto isso, representantes da Ucrânia e da Rússia planejam se reunir na Turquia para discutir a paz, apesar do ceticismo do Kremlin quanto a possíveis avanços.

Assista ao vídeo - EUA teriam enviado bombas nucleares ao Reino Unido

