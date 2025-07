Europa enfrenta recordes de calor com medidas emergenciais Escolas fecham e Cruz Vermelha distribui água para aliviar o calor intenso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h03 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h03 ) twitter

Com temperaturas recordes, países da Europa emitem alertas à população e fecham escolas e parques

A Agência das Nações Unidas para o Clima alertou sobre ondas de calor cada vez mais intensas e frequentes. Na Europa, temperaturas recordes levaram ao fechamento de escolas e parques, além de alertas à população.

Na França, mais de 1.900 instituições educacionais interromperam suas atividades devido ao calor extremo. Medidas de segurança incluem o fechamento do topo da Torre Eiffel para visitantes. Em Roma, a Cruz Vermelha montou tendas refrigeradas e distribui água para ajudar a população.

Na Espanha, autoridades investigam se duas mortes de trabalhadores foram causadas pela onda de calor. Uma tragédia ocorreu em Tarragona quando uma criança foi deixada em um carro por várias horas. No Reino Unido, o dia mais quente do ano foi registrado com temperaturas próximas a 35 graus, levando moradores a buscar refresco próximo ao rio Tâmisa.

