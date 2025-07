Governo anuncia investimento de mais de R$ 500 bilhões para médios e grandes produtores rurais

O governo anunciou o investimento de mais de R$ 500 bilhões para médios e grandes produtores rurais. O Plano Safra da agricultura empresarial terá R$ 8 bilhões a mais do que no ano passado. O dinheiro poderá ser usado para financiar investimentos como a compra de máquinas e operações de custeio e comercialização. A taxa de juros e o prazo de pagamento serão definidos de acordo com o perfil de cada produtor rural. Durante a cerimônia, o presidente Lula defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e criticou o ex-presidente Bolsonaro.



