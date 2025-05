Evento debate desafios do agronegócio brasileiro e destaca incertezas provocadas pelas taxas dos EUA Evento discute oportunidades para exportações agrícolas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h48 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento debate desafios do agronegócio brasileiro e destaca incertezas provocadas pelas taxas dos EUA

Um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária reuniu economistas e especialistas para discutir os desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro em relação às incertezas geradas pela guerra tarifária entre Estados Unidos e China. O economista Daron Acemoglu destacou a importância das instituições na busca por soluções para esses impasses econômicos.

O conflito tarifário entre as superpotências mundiais oferece ao Brasil a oportunidade de aumentar suas exportações de soja para a China. Contudo, um eventual acordo pode favorecer produtos norte-americanos, prejudicando as exportações brasileiras. Durante o evento, especialistas compartilharam perspectivas sobre esses possíveis impactos.

Além disso, foi anunciada a expansão do programa Saúde no Campo pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A iniciativa visa alcançar 50 mil propriedades em 20 estados, oferecendo suporte técnico e assistência à saúde aos produtores rurais com a inclusão de auxiliares de enfermagem para apoiar agrônomos, veterinários e zootecnistas.

Assista em vídeo - Evento debate desafios do agronegócio brasileiro e destaca incertezas provocadas pelas taxas dos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!