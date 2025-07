Ex-assessor de Bolsonaro nega envolvimento em ‘minuta do golpe’ General admite plano de assassinato de autoridades em depoimento ao STF JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h57 ) twitter

Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, nega ter elaborado a chamada 'minuta do golpe'

O Supremo Tribunal Federal iniciou o interrogatório dos réus envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Entre eles estão o general Mário Fernandes e o ex-assessor Felipe Martins. Fernandes confessou ser o autor de um plano que visava o assassinato de autoridades como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o plano, chamado “punhal verde-amarelo”, era uma análise pessoal que não foi compartilhada com ninguém.

Felipe Martins, por sua vez, negou qualquer envolvimento com a elaboração da chamada “minuta do golpe”. Em seu depoimento ao STF, ele declarou ter tomado conhecimento do documento apenas pela imprensa e garantiu não ter tido contato com ele em nenhum momento do processo investigativo.

Assista ao vídeo - Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, nega ter elaborado a chamada ‘minuta do golpe’

